В Саратовской области введен особый противопожарный режим

11 Апр 2020 2020-04-11T10:47:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области со вчера, 10 апреля, введен особый противопожарный режим.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, во время его действия запрещено разводить костры, сжигать ТБО, мусор, траву на земельных участках, примыкающим к лесам, природным паркам и т. д.

Также вводится запрет на посещение лесов гражданами, кроме тех, кто там работает. На машинах заезжать тоже запрещено, кроме проезда по общим дорогам и для обеспечения охраны лесов.

В ГУ МЧС напомнили, что во время особого противопожарного режима увеличиваются штрафы за нарушение его правил.

Если огонь перейдет на насаждения и причинит ущерб более 50 тыс. рублей, то виновнику грозит уголовная ответственность.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU