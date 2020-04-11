В Саратовской области введен особый противопожарный режим
В Саратовской области со вчера, 10 апреля, введен особый противопожарный режим.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, во время его действия запрещено разводить костры, сжигать ТБО, мусор, траву на земельных участках, примыкающим к лесам, природным паркам и т. д.
Также вводится запрет на посещение лесов гражданами, кроме тех, кто там работает. На машинах заезжать тоже запрещено, кроме проезда по общим дорогам и для обеспечения охраны лесов.
В ГУ МЧС напомнили, что во время особого противопожарного режима увеличиваются штрафы за нарушение его правил.
Если огонь перейдет на насаждения и причинит ущерб более 50 тыс. рублей, то виновнику грозит уголовная ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU