Саратовский подросток нашел карту пенсионерки, списал 4 тыс. рублей и попал под статью

11 Апр 2020 2020-04-11T10:31:43+03:00

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В Волжском районе Саратова полиция вчера, 10 апреля, нашла подозреваемого в трате денег с чужой карты.

- Ночью 31 марта в отдел полиции обратилась 64-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что 30 числа с ее утерянной карты кто-то по бесконтактной оплате 11 раз списал деньги, приобретая товары и продукты питания, на общую сумму 4 627 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 16-летнего парня. Ранее не судимый подросток во всем признался. Ему выписали подписку о невыезде.

Полиция рекомендует саратовцам: если вы потеряли карту, немедленно ее заблокируйте.

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ИСТОЧНИК KP.RU