Четыре человека пострадали в вечернем ДТП в Ленинском районе

11 Апр 2020 2020-04-11T09:30:17+03:00

На Московском шоссе столкнулись «Волга» и «Лада Калина»

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В Ленинском районе Саратова вчера, 10 апреля, четыре человека пострадали в ДТП двух отечественных авто.

- В 20:30 напротив дома №15 по Московскому шоссе 49-летний водитель «Волги» при проезде перекрестка нарушил правила и врезался в «Ладу Калина», которой управляла 38-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В больницу попали оба водителя, 37-летний пассажир «Калины». Девятилетняя девочка из той же машины, которая была в детском кресле на момент аварии, отпущена после оказания первой медпомощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU