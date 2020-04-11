Из магазина в Балакове 54-летний мужчина украл Nintendo

11 Апр 2020 2020-04-11T09:10:26+03:00

При задержании у гражданина изъяли приставку

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Балаковская полиция вчера, 10 апреля, раскрыла кражу игровой приставки.

- Днем 25 марта поступило заявление 62-летнего мужчины. Он рассказал, что в 20:20 24 марта неизвестный унес из магазина на улице Волжская Nintendo за 3 240 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция задержала 54-летнего подозреваемого и изъяли у него приставку. Ранее мужчина отбывал срок за убийство. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и выписана подписка о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU