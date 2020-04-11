Лежащее на путях в Саратове такси прервало движение трамваев на час
Сегодня утром, 11 апреля, движение трамваев №10 в Саратове прерывалось из-за лежащей на путях машины.
Иномарка с логотипами такси «Метро» вылетела с дороги в Октябрьском районе и перевернулась на рельсах.
- Из-за инцидента с 07:10 на улице Клочкова перестали ходить трамваи. В 08:25 они возобновили свое движение, — сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова».
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ИСТОЧНИК KP.RU