Лежащее на путях в Саратове такси прервало движение трамваев на час

11 Апр 2020 2020-04-11T08:29:06+03:00

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Сегодня утром, 11 апреля, движение трамваев №10 в Саратове прерывалось из-за лежащей на путях машины.

Иномарка с логотипами такси «Метро» вылетела с дороги в Октябрьском районе и перевернулась на рельсах.

- Из-за инцидента с 07:10 на улице Клочкова перестали ходить трамваи. В 08:25 они возобновили свое движение, — сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова».

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ИСТОЧНИК KP.RU