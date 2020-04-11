Пенсионер на ВАЗ-2104 улетел в кювет под Саратовом
Водителя госпитализировали
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В Воскресенском районе Саратовской области вчера днем, 10 апреля, 83-летний водитель ВАЗ-2104 вылетел с трассы в кювет.
- Авария произошла в 13:00 на 221-м км дороги Сызрань — Саратов — Волгоград, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Водителя госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU