Пенсионер на ВАЗ-2104 улетел в кювет под Саратовом

11 Апр 2020 2020-04-11T08:17:16+03:00

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В Воскресенском районе Саратовской области вчера днем, 10 апреля, 83-летний водитель ВАЗ-2104 вылетел с трассы в кювет.

- Авария произошла в 13:00 на 221-м км дороги Сызрань — Саратов — Волгоград, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Водителя госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU