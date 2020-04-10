2020-04-10T23:59:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 11 апреля 2020 года: общее число достигло 35 человек

На одного человека выросло количество зараженных коронавирусом в Саратове
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области за сутки 10 апреля 2020 года выросло на одного человека количество зараженных коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, теперь общая численность, по данным на 11 апреля, составляет 35 человек.

Новый пациент – мужчина из Ершова. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Всего заражения зарегистрированы в 10 районах области. Завозные и контактные случаи разделились почти поровну.

Также стало известно о еще двух выздоровевших пациентах. Это женщины: 60 и 23-х лет. Ранее выздоровели женщина и ребенок. К сожалению, двое пожилых мужчин скончались, хотя и от других тяжелых хронических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 11 апреля 2020 года: общее число достигло 35 человек
В Саратове инспекторы ГИБДД устроили погоню за нетрезвым водителем Ford
Глава Калининского района Олег Мортов пойдет под суд по обвинению во взяточничестве
В Саратове возбудили уголовное дело о фейках про заражение врачей коронавирусом
Увеличена максимальная сумма ипотеки для получения кредитных каникул
Александр Стрелюхин поручил срочно оказать поддержку «Саратовгорэлектротрансу»
Борис Шинчук: Общественная палата учредила специальный фонд по сбору средств на строительство инфекционного центра
В Волге утонул рыбак
Работающие в стационарах с коронавирусными зараженными медики смогут ночевать в общежитиях вузов
На саратовском заводе «Корпус» могут наладить выпуск аппаратов ИВЛ
Известна стоимость лечения Надежды Бабкиной
В Саратовской области выписали еще двух пациентов, переболевших коронавирусом