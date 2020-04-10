Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 11 апреля 2020 года: общее число достигло 35 человек
В Саратовской области за сутки 10 апреля 2020 года выросло на одного человека количество зараженных коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, теперь общая численность, по данным на 11 апреля, составляет 35 человек.
Новый пациент – мужчина из Ершова. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Всего заражения зарегистрированы в 10 районах области. Завозные и контактные случаи разделились почти поровну.
Также стало известно о еще двух выздоровевших пациентах. Это женщины: 60 и 23-х лет. Ранее выздоровели женщина и ребенок. К сожалению, двое пожилых мужчин скончались, хотя и от других тяжелых хронических заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU