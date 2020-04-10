2020-04-10T21:18:59+03:00
Происшествия

В Саратове инспекторы ГИБДД устроили погоню за нетрезвым водителем Ford

Мужчину задержали на улице Зарубина
Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 апреля, в Саратове по предварительным данным в 20:00 на улице Чернышевского ехал нетрезвый 37-летний водитель Ford Focus. Он проигнорировал требование инспекторов ГИБДД об остановке.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГИБДД, в результате преследования мужчину задержали, на улице Зарубина.

По данным портала «ЧП Саратов», мужчину задержали после того, как он влетел в несколько автомобилей, в том числе патрульный.

Проверка подтвердила его пьяное состояние.

В отношении водителя составлены административные материалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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