В Саратове инспекторы ГИБДД устроили погоню за нетрезвым водителем Ford
Сегодня, 10 апреля, в Саратове по предварительным данным в 20:00 на улице Чернышевского ехал нетрезвый 37-летний водитель Ford Focus. Он проигнорировал требование инспекторов ГИБДД об остановке.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГИБДД, в результате преследования мужчину задержали, на улице Зарубина.
По данным портала «ЧП Саратов», мужчину задержали после того, как он влетел в несколько автомобилей, в том числе патрульный.
Проверка подтвердила его пьяное состояние.
В отношении водителя составлены административные материалы.
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ИСТОЧНИК KP.RU