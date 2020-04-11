Синоптики обещают саратовцам дождь

11 Апр 2020 2020-04-11T07:51:27+03:00

В отдельных районах Правобережья — сильный, а также мокрый снег

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В Саратовской области сегодня днем, 11 апреля, ожидается дождь, в отдельных районах Правобережья — сильный, а также мокрый снег.

- Погода — облачная с прояснениями. Ветер южного направления с переходом на северо-восточное подует со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона по данным областного Гидрометцентра.

Температура днем поднимется до +11…+16, но в Правобережье местами составит +4…+9 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU