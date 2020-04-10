Глава Калининского района Олег Мортов пойдет под суд по обвинению во взяточничестве

10 Апр 2020 2020-04-10T20:20:52+03:00

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В суд направлено уголовное дело в отношении действующего главы одного из районов Саратовской области и бывшего главы одного из муниципальных районов. Их обвиняют в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По данным «Комсомолки», речь идет о главе Калининского района Олеге Мортове и бывшем главе администрации Ахтубинского МО Александре Васильчикове.

- Следствие считает, что с ноября 2018 по март 2019 года должностные лица вступили в преступный сговор, чтобы получить взятку от одного из фермеров. Деньги предназначались за содействие в оформлении в собственность крестьянско-фермерского хозяйства ряда бесхозяйных объектов недвижимости, а также землей под ними и рядом, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Предполагается, что глава администрации МО Васильчиков потребовал от фермера 550 тыс. рублей. Сначала тот согласился, но затем пошел к правоохранителям. После всех соучастников поймало региональное УФСБ.

По ходатайству следователей главу района временно отстранили от занимаемой должности. Он так и не признал своей вины, но доказательств хватило, чтобы направить дело в суд.

Кстати, на сайте правительства области вместо Олега Мортова главой района значится и.о. Валерий Лазарев.

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ИСТОЧНИК KP.RU