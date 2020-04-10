В Саратове возбудили уголовное дело о фейках про заражение врачей коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T20:26:58+03:00

Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело о фейках про коронавирус Фото: Екатерина Семенова

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области возбуждено уголовное дело о распространении ложной информации по коронавирусу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств».

Как отметили в ведомстве, в одном из телеграм-каналов появился пост о заражении семи врачей саратовской горбольницы №2 коронавирусом, а еще у 44 сотрудников выявлены сомнительные анализы. При этом информация была подана в утвердительной форме.

- Данная информация не соответствует действительности и опровергнута министерством здравоохранения Саратовской области, — отметили в СУ СКР.

Помимо этого в ходе расследования проверят и дадут правовую оценку сообщению в том же телеграм-канале о еще десяти случаях заражения COVID-19 у медработников, среди которых, по утверждению автора сообщения, сотрудники детской инфекционной клинической больницы №5 и других учреждений.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU