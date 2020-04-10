Увеличена максимальная сумма ипотеки для получения кредитных каникул

10 Апр 2020 2020-04-10T19:12:13+03:00

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ проводит совещание по экономическим вопросам в формате видеоконференции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении размера ипотечных кредитов, по которым могут предоставить каникулы от оплаты.

Как сообщает kp.ru, по словам Мишустина, для Москвы этот показатель составит 4,5 млн рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — 3 млн рублей, а для остальных — 2 млн рублей.

- Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Для большинства граждан жилье — это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку, — сказал Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Напомним, закон, дающий право физлицам и индивидуальным предпринимателям просить у банков кредитные каникулы начал действовать 3 апреля. Однако одним из условий получения каникул являлся размер кредита. Изначально правительство утвердило сумму в 1,5 млн рублей, что не понравилось заемщикам, так как многие не могли воспользоваться правом из-за больших сумм ипотек.

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ИСТОЧНИК KP.RU