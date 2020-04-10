2020-04-10T19:12:13+03:00
Экономика

Увеличена максимальная сумма ипотеки для получения кредитных каникул

Изначально правительство утвердило размер в 1,5 млн рублей
Ольга Симонова
Поделиться:
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ проводит совещание по экономическим вопросам в формате видеоконференции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССПремьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ проводит совещание по экономическим вопросам в формате видеоконференции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении размера ипотечных кредитов, по которым могут предоставить каникулы от оплаты.

Как сообщает kp.ru, по словам Мишустина, для Москвы этот показатель составит 4,5 млн рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — 3 млн рублей, а для остальных — 2 млн рублей.

- Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Для большинства граждан жилье — это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку, — сказал Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Напомним, закон, дающий право физлицам и индивидуальным предпринимателям просить у банков кредитные каникулы начал действовать 3 апреля. Однако одним из условий получения каникул являлся размер кредита. Изначально правительство утвердило сумму в 1,5 млн рублей, что не понравилось заемщикам, так как многие не могли воспользоваться правом из-за больших сумм ипотек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24