Александр Стрелюхин поручил срочно оказать поддержку «Саратовгорэлектротрансу»
В связи с открытием дачного сезона в Саратовской области будет пересмотрена работа электричек и пригородных поездов.
На оперативном штабе заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко сообщил, что был проанализирован пассажиропоток и принято решение увеличить составность электричек. Также будут пущены два дополнительных электропоезда.
- Люди поедут. Нам надо обеспечить безопасные условия перевозки, — отметил он.
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин обратил внимание на работу городского общественного транспорта. Он отметил, что один из основных перевозчиков — МУПП «Саратовгорэлектротранс» — находится в бедственном положении из-за серьезного снижения пассажиропотока и выручки.
- Поэтому наш вопрос — поддержать предприятие в рамках антикризисных мер и сделать это оперативно. Сегодня — завтра должны эту задачу решить, — заявил Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU