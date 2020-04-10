Александр Стрелюхин поручил срочно оказать поддержку «Саратовгорэлектротрансу»

10 Апр 2020 2020-04-10T19:31:21+03:00

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В связи с открытием дачного сезона в Саратовской области будет пересмотрена работа электричек и пригородных поездов.

На оперативном штабе заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко сообщил, что был проанализирован пассажиропоток и принято решение увеличить составность электричек. Также будут пущены два дополнительных электропоезда.

- Люди поедут. Нам надо обеспечить безопасные условия перевозки, — отметил он.

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин обратил внимание на работу городского общественного транспорта. Он отметил, что один из основных перевозчиков — МУПП «Саратовгорэлектротранс» — находится в бедственном положении из-за серьезного снижения пассажиропотока и выручки.

- Поэтому наш вопрос — поддержать предприятие в рамках антикризисных мер и сделать это оперативно. Сегодня — завтра должны эту задачу решить, — заявил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU