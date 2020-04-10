В Волге утонул рыбак

10 Апр 2020 2020-04-10T19:28:29+03:00

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Сегодня, 10 апреля, в реке Волге у поселка Приволжский опрокинулась лодка, оттуда упал 46-летний рыбак и утонул.

По данным портала «ЧП-Саратов», сообщение о тонущем мужчине в районе остановки «Заводской стадион» поступило от очевидцев.

Туда прибыли водолазы облспаса, вынули тело рыбака, транспортировали на берег, передали следователям.

На месте также работает полиция, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU