Работающие в стационарах с коронавирусными зараженными медики смогут ночевать в общежитиях вузов
Достигнуты договоренности со СГЮА и СГТУ, идут переговоры по СГАУ
Изменить размер текста:
Врачи саратовских больниц смогут проживать в студенческих общежитиях.
Такие договоренности достигнуты с руководством вузов.
Зампред правительства области Сергей Наумов на заседании оперативного штаба сообщил, что прошли переговоры с руководством СГЮА. Достигнута договоренность, что уже с завтрашнего дня они начнут принимать врачей, которые работают во 2-й горбольнице.
Общежитие СГТУ также готово к приему медиков из 3-й Советской больницы.
Сегодня вечером запланированы переговоры по СГАУ.
ИСТОЧНИК KP.RU