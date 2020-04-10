Работающие в стационарах с коронавирусными зараженными медики смогут ночевать в общежитиях вузов

10 Апр 2020 2020-04-10T18:40:17+03:00

Достигнуты договоренности со СГЮА и СГТУ, идут переговоры по СГАУ

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Врачи саратовских больниц смогут проживать в студенческих общежитиях.

Такие договоренности достигнуты с руководством вузов.

Зампред правительства области Сергей Наумов на заседании оперативного штаба сообщил, что прошли переговоры с руководством СГЮА. Достигнута договоренность, что уже с завтрашнего дня они начнут принимать врачей, которые работают во 2-й горбольнице.

Общежитие СГТУ также готово к приему медиков из 3-й Советской больницы.

Сегодня вечером запланированы переговоры по СГАУ.

ИСТОЧНИК KP.RU