2020-04-10T18:30:50+03:00
Коронавирус Covid-19

На саратовском заводе «Корпус» могут наладить выпуск аппаратов ИВЛ

А на «Балаковорезинотехнике» – медицинских перчаток
Екатерина Семенова
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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса дал поручение сегодня же, 10 апреля, дать ответ о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких.

Речь идет о 50 единицах, о которых ранее говорилось, что на них подана заявка в Москву.

- Надо определиться с источником финансирования и брать их сегодня же. Со сроком поставки 10 дней, – обратился он к министру здравоохранения Наталье Мазиной.

Кроме того он напомнил, что на саратовском заводе «Корпус» в 90-е годы выпускали аппараты ИВЛ. По словам Стрелюхина, это были, конечно, устаревшие модели, но можно возобновить производство по современным чертежам.

Министр промышленности и энергетики Андрей Архипов сообщил, что есть договоренность о поставке в «Аптечный вклад» тысячи бесконтактных термометров китайского производства. Саратовский завод АО «Промэлектроника» приступил к выпуску опытной партии таких термометров, которые хоть и больше размером, но намного точнее.

Александр Стрелюхин поставил задачу наладить выпуск медицинских перчаток. Руководство балаковского завода резинотехнических изделий готово заниматься задачу, приобретать оборудование.

Что касается медицинских защитных костюмов, выпуск которых наладило ООО «Балтекс» – до конца месяца они должны произвести 5,5 тыс. единиц минимум.

- Уже многие регионы звонят, давайте нам продукцию «Балтекса». А они их выпускать практически не начали, только вчера сертифицировали, – заметил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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