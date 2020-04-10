Известна стоимость лечения Надежды Бабкиной
Десять дней Надежда Бабкина лежит в частной клинике.
По информации СМИ со ссылкой на пресс-атташе певицы, она находится в закрытом инфекционном боксе, родных к ней не пускают, а медики заходят в специальной одежде.
Как сообщили kp.ru в окружении Бабкиной, на утро 10 апреля она погружена в медикаментозную кому, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи приняли это решение для поддержания ритма ее дыхания.
- К сожалению, мои слова расшифрованы не верно. Надежда Бабкина находится в стационаре с с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное, с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено. Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления, — сообщил kp.ru пресс-атташе артистки Александр Велор. Других комментариев он не дал.
По информации kp.ru, артистку лечат от пневмонии в частном медцентре, который временно перепрофилирован в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Туда пока не принимают пациентов с другими заболеваниями.
Как сообщили источники kp.ru, Надежда Бабкина самостоятельно приехала в больницу, родные внесли аванс в 300 тыс. рублей, чтоб ее приняли. При выписке, исходя из полученных услуг, будет сделан перерасчет.
Стоимость нахождения в палате, где лежит народная артистка — 25 тыс. рублей в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU