2020-04-10T18:22:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Известна стоимость лечения Надежды Бабкиной

На 10-й день пребывания в больнице артистка не вышла из комы
Дарья Вострикова
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Надежду Бабкину лечат от пневмонии в частном медцентреНадежду Бабкину лечат от пневмонии в частном медцентреФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Десять дней Надежда Бабкина лежит в частной клинике.

По информации СМИ со ссылкой на пресс-атташе певицы, она находится в закрытом инфекционном боксе, родных к ней не пускают, а медики заходят в специальной одежде.

Как сообщили kp.ru в окружении Бабкиной, на утро 10 апреля она погружена в медикаментозную кому, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи приняли это решение для поддержания ритма ее дыхания.

- К сожалению, мои слова расшифрованы не верно. Надежда Бабкина находится в стационаре с с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное, с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено. Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления, — сообщил kp.ru пресс-атташе артистки Александр Велор. Других комментариев он не дал.

По информации kp.ru, артистку лечат от пневмонии в частном медцентре, который временно перепрофилирован в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Туда пока не принимают пациентов с другими заболеваниями.

Как сообщили источники kp.ru, Надежда Бабкина самостоятельно приехала в больницу, родные внесли аванс в 300 тыс. рублей, чтоб ее приняли. При выписке, исходя из полученных услуг, будет сделан перерасчет.

Стоимость нахождения в палате, где лежит народная артистка — 25 тыс. рублей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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