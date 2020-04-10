Оплаченное оборудование для лаборатории по коронавирусу в Балакове передали московским клиникам
На заседании оперативного штаба Саратовской области по предупреждению распространения коронавируса вечером 10 апреля обсудили ситуацию с задержкой поставки оборудования для лаборатории в Балакове, где должны начать проводить тесты на COVID-19.
- По балаковской лаборатории оплата прошла, учреждение готово принять оборудование. Однако в Москве в приоритетном порядке оказались поставки ФМБА и клиники Москвы. Поэтому оборудование не может быть поставлено пока в Саратовскую область. Будем и дальше работать. Ожидается, что поставка состоится только в понедельник, — сообщила министр здравоохранения Наталья Мазина
- Никто не говорит, что легко и просто, но задача одна — кратно увеличить количество тестирований. Люди будут находиться на заводе в Москве до тех пор, пока не привезут оборудование, — сказал председатель правительства Александр Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU