Оплаченное оборудование для лаборатории по коронавирусу в Балакове передали московским клиникам

10 Апр 2020 2020-04-10T18:55:02+03:00

Стрелюхин потребовал не уходить с завода в Москве, пока не получим оборудование

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На заседании оперативного штаба Саратовской области по предупреждению распространения коронавируса вечером 10 апреля обсудили ситуацию с задержкой поставки оборудования для лаборатории в Балакове, где должны начать проводить тесты на COVID-19.

- По балаковской лаборатории оплата прошла, учреждение готово принять оборудование. Однако в Москве в приоритетном порядке оказались поставки ФМБА и клиники Москвы. Поэтому оборудование не может быть поставлено пока в Саратовскую область. Будем и дальше работать. Ожидается, что поставка состоится только в понедельник, — сообщила министр здравоохранения Наталья Мазина

- Никто не говорит, что легко и просто, но задача одна — кратно увеличить количество тестирований. Люди будут находиться на заводе в Москве до тех пор, пока не привезут оборудование, — сказал председатель правительства Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU