Роспотребнадзор о групповом заражении коронавирусом в Саратове: людей в Вязовке заразили приезжие из Москвы

10 Апр 2020 2020-04-10T18:52:49+03:00

Еще один очаг коронавируса возник в Ершовском районе области

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Руководитель Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании оперативного штаба 10 апреля рассказала подробности о групповом заражении коронавирусом в Саратовской области

Всего сегодня в регионе десять территорий, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Кожанова особо отметила ситуацию в Ершове, где сразу четыре случая внебольничной пневмонии. Отдельно остановилась на ситуации в Вязовке Татищевского района, где приезжие из Москвы заразили местных жителей.

- Плюс прибытие и регистрация в Вязовке тех, кто был в Москве — там много контактных. Сейчас отрабатываем их.

Главам этих районов — Ершовского и Татищевского — выданы предписания по дезинфекции МОП. Предписания руководителям магазинов о дезинфекции. И, насколько я знаю, в Татищевском районе уже приступили к обследованию сотрудников из числа контактных в Вязовке, — рассказала Ольга Кожанова.

ИСТОЧНИК KP.RU