2020-04-10T18:49:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости о новых зараженных коронавирусом в Саратове 10 апреля 2020: теперь их число выросло до 35 человек

Еще один тест на COVID-19 оказался положительным
Екатерина Семенова
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Александр СтрелюхинАлександр СтрелюхинФото: Александр Уриевский
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На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса вечером 10 апреля стало известно о еще одном заболевшем. Эту информацию озвучил председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Теперь общее число заразившихся выросло до 35 человек. Напомним, вчера выявили сразу четверых.

Информацию об еще одном случае подтвердила и министр здравоохранения Наталья Мазина.

Это мужчина средних лет из Ершовского района. Диагноз поставлен в ходе обследования на внебольничную пневмонию. В данный момент пациент госпитализирован, получает необходимую помощь. Его состояние оценивается как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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