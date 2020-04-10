Последние новости о новых зараженных коронавирусом в Саратове 10 апреля 2020: теперь их число выросло до 35 человек
На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса вечером 10 апреля стало известно о еще одном заболевшем. Эту информацию озвучил председатель правительства области Александр Стрелюхин.
Теперь общее число заразившихся выросло до 35 человек. Напомним, вчера выявили сразу четверых.
Информацию об еще одном случае подтвердила и министр здравоохранения Наталья Мазина.
Это мужчина средних лет из Ершовского района. Диагноз поставлен в ходе обследования на внебольничную пневмонию. В данный момент пациент госпитализирован, получает необходимую помощь. Его состояние оценивается как средней тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU