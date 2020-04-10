В торговые сети Саратовской области отгружены антисептики местного производства

10 Апр 2020 2020-04-10T18:47:25+03:00

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Сегодня, 10 апреля, антисептик «Чистые руки», выпущенный на саратовском предприятии ООО «Нита-Фарм» отгружен в торговые сети региона.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области, завтра он появится в сети магазинов «Гроздь» и аптеках Vetar.

Первая партия — 50 тыс. флаконов.

В состав дезинфицирующих средств в виде спрея входят глицерин, декспантенол и ароматизатор, а также хлоргексидин. Они выпускаются в емкостях по 100 мл, антисептик наносят на кожу.

Мощность производства ООО «Нита-Фарм» позволяет выпускать до 50 тонн такой продукции в месяц.

На следующей неделе «Чистые руки» должны появиться в сетях «Рубль-Бум» и «Интек».

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ИСТОЧНИК KP.RU