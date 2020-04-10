В торговые сети Саратовской области отгружены антисептики местного производства
Сегодня, 10 апреля, антисептик «Чистые руки», выпущенный на саратовском предприятии ООО «Нита-Фарм» отгружен в торговые сети региона.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области, завтра он появится в сети магазинов «Гроздь» и аптеках Vetar.
Первая партия — 50 тыс. флаконов.
В состав дезинфицирующих средств в виде спрея входят глицерин, декспантенол и ароматизатор, а также хлоргексидин. Они выпускаются в емкостях по 100 мл, антисептик наносят на кожу.
Мощность производства ООО «Нита-Фарм» позволяет выпускать до 50 тонн такой продукции в месяц.
На следующей неделе «Чистые руки» должны появиться в сетях «Рубль-Бум» и «Интек».
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ИСТОЧНИК KP.RU