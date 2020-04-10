2020-04-10T18:45:41+03:00
Общество

Губернатор Радаев предупредил подчиненных об увольнении

Глава региона раскритиковал подрядчика за работу в Солнечном-2
Дарья Вострикова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проконтролировал, как строят социальные объекты — спорта, здравоохранения, образования в поселке Солнечный-2 Саратова, в рамках нацпроектов президента РФ.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, подрядчик отметил, что сейчас в работах задействовано 130 человек, через две недели их число вырастет до 250.

Глава региона раскритиковал его подход к строительству, а также представителей заказчика.

- За срыв графика строительных работ министру строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву и главе комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области Олегу Гейну объявляю выговор. Спрос за объект будет особый. В следующий раз — увольнение. Средства поступили, а должного уровня работ нет. Если подрядчик не справляется, то необходимо принимать самые жесткие меры, — потребовал Валерий Радаев.

Также он побывал на месте строительства поликлиники в 10-м микрорайоне. Организация работ критики не вызвала. А еще место постройки школы в 11-м микрорайоне. Губернатору сообщили, что работы идут по графику.

Валерий Радаев подчеркнул, что новый микрорайон будет обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой, вопросов по этому объекту нет, будет сдан в срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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