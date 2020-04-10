Губернатор Радаев предупредил подчиненных об увольнении
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проконтролировал, как строят социальные объекты — спорта, здравоохранения, образования в поселке Солнечный-2 Саратова, в рамках нацпроектов президента РФ.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, подрядчик отметил, что сейчас в работах задействовано 130 человек, через две недели их число вырастет до 250.
Глава региона раскритиковал его подход к строительству, а также представителей заказчика.
- За срыв графика строительных работ министру строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву и главе комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области Олегу Гейну объявляю выговор. Спрос за объект будет особый. В следующий раз — увольнение. Средства поступили, а должного уровня работ нет. Если подрядчик не справляется, то необходимо принимать самые жесткие меры, — потребовал Валерий Радаев.
Также он побывал на месте строительства поликлиники в 10-м микрорайоне. Организация работ критики не вызвала. А еще место постройки школы в 11-м микрорайоне. Губернатору сообщили, что работы идут по графику.
Валерий Радаев подчеркнул, что новый микрорайон будет обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой, вопросов по этому объекту нет, будет сдан в срок.
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ИСТОЧНИК KP.RU