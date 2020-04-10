2020-04-10T16:53:17+03:00
Общество

Предупреждение МЧС: В Саратовской области будет порывистый ветер и сильные осадки

Граждан призывают быть осторожными
Ольга Симонова
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МЧС предупреждает о плохой погоде в Саратовской области.

По данным Гидрометцентра завтра, 11 апреля, местами по региону будет порывистый ветер до 15–20 м/с и сильные осадки.

- Будьте осторожны. Телефон доверия 62-99-99, — оповещает МЧС в СМС-рассылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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