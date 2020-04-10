Предупреждение МЧС: В Саратовской области будет порывистый ветер и сильные осадки
Граждан призывают быть осторожными
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МЧС предупреждает о плохой погоде в Саратовской области.
По данным Гидрометцентра завтра, 11 апреля, местами по региону будет порывистый ветер до 15–20 м/с и сильные осадки.
- Будьте осторожны. Телефон доверия 62-99-99, — оповещает МЧС в СМС-рассылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU