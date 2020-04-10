Предупреждение МЧС: В Саратовской области будет порывистый ветер и сильные осадки

10 Апр 2020 2020-04-10T16:53:17+03:00

Изменить размер текста: A A

МЧС предупреждает о плохой погоде в Саратовской области.

По данным Гидрометцентра завтра, 11 апреля, местами по региону будет порывистый ветер до 15–20 м/с и сильные осадки.

- Будьте осторожны. Телефон доверия 62-99-99, — оповещает МЧС в СМС-рассылке.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU