В центре Саратова обрушилась стена дома

10 Апр 2020 2020-04-10T16:57:21+03:00

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В Саратове сегодня, 10 апреля, рухнула стена трехэтажного дома на Мичурина/Соборной.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, произошло обрушение в доме №109. Кирпичи вылетели на тротуар по Мичурина. Они уронили и полностью засыпали забор из профлиста, которым была огорожена опасная зона. Прибывшие на место спасатели обыскали место ЧП - пострадавших нет.

Напомним, здание, признанное памятником архитектуры уже рушилось в феврале 2019 года.

Дом был построен в 1890 году, ему 130 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="262" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772341" frameborder="0"></iframe> В Саратове рухнула стена дома на улице Мичурина.Видео со страницы Дмитрия Семенова "ВКонтакте"

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ИСТОЧНИК KP.RU