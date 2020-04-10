В центре Саратова обрушилась стена дома
В Саратове сегодня, 10 апреля, рухнула стена трехэтажного дома на Мичурина/Соборной.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, произошло обрушение в доме №109. Кирпичи вылетели на тротуар по Мичурина. Они уронили и полностью засыпали забор из профлиста, которым была огорожена опасная зона. Прибывшие на место спасатели обыскали место ЧП - пострадавших нет.
Напомним, здание, признанное памятником архитектуры уже рушилось в феврале 2019 года.
Дом был построен в 1890 году, ему 130 лет.
В Саратове рухнула стена дома на улице Мичурина.Видео со страницы Дмитрия Семенова "ВКонтакте"
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ИСТОЧНИК KP.RU