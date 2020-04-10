В Саратове два дня будут ловить нетрезвых водителей
Нарушителям грозит штраф до 30 тыс. рублей
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В Саратове 10 и 11 апреля дорожные инспекторы будут ловить нетрезвых водителей.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, горожан просят сообщать о тех, кто садиться за руль подшофе.
Нарушителям грозит лишение прав управления автомобилем до двух лет и штраф на сумму 30 тыс. рублей. При рецидиве — уголовная ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU