В Саратове два дня будут ловить нетрезвых водителей

10 Апр 2020 2020-04-10T16:37:54+03:00

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В Саратове 10 и 11 апреля дорожные инспекторы будут ловить нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, горожан просят сообщать о тех, кто садиться за руль подшофе.

Нарушителям грозит лишение прав управления автомобилем до двух лет и штраф на сумму 30 тыс. рублей. При рецидиве — уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU