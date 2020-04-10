Карта распространения коронавируса в Саратове и области: Заражения обнаружены уже в 9 районах и областном центре
На брифинге в минздраве Саратовской области было озвучено, где проживают зараженные коронавирусом жители региона.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», диагнозы зафиксированы в Саратове, Энгельсском, Балтайском, Саратовском, Аткарском, Ртищевском, Озинском, Ершовском, Татищевском, Новобурасском районах области, в 10 из 39 муниципальных образований региона.
Из общего числа случаев 17 — завозные, по одному из Италии и Германии, Мексики и Казахстана, Греции, Молдовы, Гвинеи, по двое из Испании, Шри-Ланка, Франции, Москвы, Турции.
Столько же диагнозов подтверждено у граждан, которые не покидали регион.
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ИСТОЧНИК KP.RU