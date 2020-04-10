Предприниматель из Энгельса организовала продуктовую помощь многодетным семьям

10 Апр 2020 2020-04-10T16:31:11+03:00

Помощь многодетным семьям Энгельса во во время самоизоляции.

Татьяна Подборонова и Комитет многодетных матерей развозят до 180 пакетов с продуктами в сутки [видео]

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Из-за пандемии коронавируса многие жители Саратовской области оказались в бедственном положении. Особенно тяжело приходится многодетным семьям.

Предприниматель из Энгельса Татьяна Подборонова, которая возглавляет организацию питания, совместно с Комитетом многодетных матерей начала акцию помощи.

- Как бизнес сами нуждаемся в помощи, но как социально ответственный бизнес мы не могли оставаться в стороне. Видя как «Единая Россия» с волонтерами по Саратову помогает нуждающимся, просто были обязаны сгруппироваться и помочь жителям Энгельса, — рассказала Татьяна Подборонова.

Теперь ее предприятие превратилось в штаб оперативной помощи. Волонтеры и добровольцы ежедневно собирают информацию, координируют и развозят многодетным семьями до 120-180 пакетов с крупами, бакалеей, подсолнечным маслом, сосисками и другими продуктами.

Татьяна Подборонова намерена продолжать акцию до конца карантина или на сколько хватит средств.

Комитет многодетных матерей призывает социально ответственный бизнес присоединяться и помогать нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU