Основатель компании «Мария» Ефим Кац выступил с заявлением

10 Апр 2020 2020-04-10T16:04:33+03:00

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Основатель, президент Компании «Мария» Ефим Кац прокомментировал ситуацию на предприятии. Ранее ряд сотрудников заявили о нарушениях трудовых прав.

- События этой весны стали для нашей компании, как и для всего российского бизнеса, беспрецедентным вызовом. За 20 лет работы я и моя команда видели всякое, преодолевали самые разные кризисы. И никогда прежде нам не приходилось работать в условии приостановки производства и закрытия всех 500 наших студий.

Из-за пандемии и введенных властях ограничительных мер объемы производства снижаются, продажи сокращаются. Для того, чтобы сохранить компанию и рабочие места, нам пришлось принимать экстренные меры. Мы перевели часть сотрудников на дистанционный режим работы либо на неполный рабочий день. Подчеркну, что подобные изменения в трудовых отношениях проводились исключительно по соглашению сторон. И большинство сотрудников отнеслись к ним с пониманием. Да, условия работы изменились, но мы гарантированно сохранили за людьми рабочие места. И это крайне важно в свете нарастающих проблем в экономике, которые неизбежно приведут к массовой безработице в России. Тех, кто не принял наше предложение и стал обвинять нас во всех смертных грехах в социальных сетях и СМИ – единицы. Комментировать эти анонимные выступления не хочу. Никаких угроз увольнений по статье, соглашений о минимальной зарплате, нет. В день приема на работу мы, как положено, заключаем с работником трудовой договор, один экземпляр отдаем ему на руки. Весь март фабрика работала в штатном режиме, поэтому за этот месяц перечислим сотрудникам заработную плату в полном объеме и в установленные сроки. Фабрика неукоснительно следует действующему законодательству Российской Федерации.

После недели вынужденного простоя фабрика «Мария» как системообразующее предприятие Саратовской области получила разрешение возобновить деятельность производства при условии введения и соблюдения всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. В частности, согласно Постановлению главного санитарного врача России «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» мы были вынуждены перенастроить все производственные процессы так, чтобы обеспечить между людьми безопасную дистанцию не менее 1,5 метра. Количество рабочих в одной смене уменьшилось. Поэтому мы перевели сотрудников производства на неполный рабочий день. Нам важно сохранить людей даже в случае неполной загрузки фабрики, чтобы по окончании кризиса быстро восстановить прежние объемы производства и вернуться к нормальной жизни.

Пока наша фабрика функционирует с неполной загрузкой, студии по-прежнему закрыты. Но сотрудники офиса и магазинов продолжают работать удаленно. Мы запустили новые онлайн-сервисы, которые позволяют клиентам покупать мебель дистанционно. Когда-то такое было невозможно представить, но сейчас на сайте можно заказать бесплатный дизайн-проект, выбрать модель и цвета, проконсультироваться с дизайнером, подписать договор и провести оплату. Благодаря кризису то, к чему мы шли последние десять лет, было достигнуто меньше, чем за месяц. Последние две недели я вижу, что новая система онлайн-продаж работает и с каждым днем набирает силу. Выдохнуть, конечно, я пока не могу. Но первые результаты продаж внушают мне оптимизм, невзирая на все обстоятельства. Оказалось, мы можем работать даже в таких условиях! Удачно, что до начала пандемии мы успели пополнить складские запасы, и поэтому предлагаем клиентам супервыгодные акции и продаем кухни и шкафы по ценам 2019 года. Как только Компания возобновит деятельность в полную силу, каждый сотрудник вернется к работе в нормальном режиме и будет получать зарплату, к которой привык. Кстати, средняя заработная плата на предприятии считается одной из самых высоких в Саратовской области.

У нас есть мощное производство, способное выпускать до 10 000 комплектов мебели в год. Продукцию Made in Saratov знают и любят в 165 городах России и СНГ. За 20 лет мы изготовили кухни и шкафы для 480 000 семей. Кроме «Марии», развиваем бренд «Мастерская кухонной мебели «Едим Дома!» совместно с Юлией Высоцкой, а в сети гипермаркетов «Эльдорадо» продаем кухни торговой марки MIA. Наши франшизы входят в список самых выгодных франшиз России журнала Forbes. Все результаты, которые мы имеем сегодня, достигнуты усилиями команды, в которую входит более 4000 человек. Я верю, что вместе мы преодолеем все сложности, с которыми столкнулась не только наша компания, но и весь российский бизнес. Кризисы проходят, а жизнь продолжается, – уверен Ефим Кац.

ИСТОЧНИК KP.RU