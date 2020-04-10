Выплата 5 тысяч рублей на ребенка в Саратове 2020: кому оплатят и как получить

10 Апр 2020 2020-04-10T16:01:15+03:00

Эту сумму будут начислять на каждого ребенка до трех лет

Изменить размер текста: A A

Семьям Саратовской области, как и всей России, имеющим право на материнский капитал, с апреля по июль будут ежемесячно выплачивать 5 тыс. рублей на каждого ребенка до трех лет.

- Выплата положена семьям, получившим право на маткапитал до 1 июля 2020 года, даже если средства сертификата уже израсходованы, — сообщили «КП-Саратов» в областном отделении ПФР.

Деньги для дополнительной помощи семьям идут из федерального бюджета и никак не уменьшают размер маткапитала.

Чтобы получить средства, нужно подать заявление на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru или в районных клиентских службах ПФР.

В связи с коронавирусом обратиться в Пенсионный фонд можно только по предварительной записи.

Заявления будут приниматься до 1 октября 2020 года. Семьям выплатят за все месяцы с апреля по июнь при наличии соответствующего права.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU