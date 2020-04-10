Следователи СКР привезли найденному на улице Саратова младенцу подгузники

10 Апр 2020 2020-04-10T15:05:57+03:00

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Найденный на улице младенец отправлен в ГУЗ «Специализированный дом ребенка города Саратова».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, малыш здоров. Следователи навестили его, привезли подгузники, пеленки, специальные средства гигиены, не вызывающие аллергии и другие нужные товары.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Напомним, 8 апреля малыша нашла на пересечении улиц Вавилова и Астраханская 29-летняя женщина. По ее словам, она обнаружила его на земле на аллее. Однако сейчас следователи проверяют рассказанную ею историю.

Малыш был доставлен в больницу, там не нашли у него травм и передали в дом ребенка.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи также установили мать мальчика, 26-летнюю жительницу Саратова. Установлено, что ребенку семь месяцев. Сейчас ведется проверка для принятия решения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772316" frameborder="0"></iframe> Посещение найденного малыша в доме ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU