Следователи СКР привезли найденному на улице Саратова младенцу подгузники
Найденный на улице младенец отправлен в ГУЗ «Специализированный дом ребенка города Саратова».
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, малыш здоров. Следователи навестили его, привезли подгузники, пеленки, специальные средства гигиены, не вызывающие аллергии и другие нужные товары.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Напомним, 8 апреля малыша нашла на пересечении улиц Вавилова и Астраханская 29-летняя женщина. По ее словам, она обнаружила его на земле на аллее. Однако сейчас следователи проверяют рассказанную ею историю.
Малыш был доставлен в больницу, там не нашли у него травм и передали в дом ребенка.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Следователи также установили мать мальчика, 26-летнюю жительницу Саратова. Установлено, что ребенку семь месяцев. Сейчас ведется проверка для принятия решения.
Посещение найденного малыша в доме ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU