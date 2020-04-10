В Саратове изменен график троллейбусов №2
Сегодня, 10 апреля, в Саратове изменен график троллейбусов №2, потому что на данный момент на маршруте работает только одна единица транспорта.
Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы» соцсети «ВКонтакте», транспорт поедет от улицы Лермонтова в 16:10, от железнодорожного вокзала в 16:34.
О дальнейших рейсах будет известно позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU