2020-04-10T14:46:33+03:00
Общество

Продукты, детские вещи и игрушки помогут многодетной семье из Саратова на самоизоляции

Необходимая помощь поступила от депутата Саратовской областной думы Юлии Литневской и фонда «Столица Милосердия»
Ольга Симонова
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Многие жители Саратова и области сейчас находятся на самоизоляции у себя дома. Из-за сложной эпидемиологической ситуации люди, входящие в группы риска, не имеют возможности даже сходить за продуктами. Они обращаются за помощью на горячую линию «Единой России», организованную по инициативе секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Николая Панкова, а также лично к депутатам.

Многодетная мама из Саратова Елена Юнусова воспитывает пятерых детей, младшей из которых исполнилось только два года. Депутат Юлия Литневская откликнулась на просьбу женщины о помощи и, помимо продуктов, совместно с фондом «Столица милосердия» привезла семье детские вещи и игрушки.

Многодетная мама поблагодарила парламентария за оказанную помощь, отметив, что она оказалась очень кстати и поможет их семье в сложное время, когда всем лучше оставаться дома и позаботиться о себе и о своем здоровье.

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В своем Instagram-аккаунте litnevskaya.jm Юлия Литневская обратилась к подписчикам: «От всего сердца благодарю Вас, дорогие друзья, за то, что предлагаете помощь в той работе, которая сейчас организована на базе волонтерского центра «Единой России».

Мир не без добрых людей. И нынешняя сложная ситуация позволила в этом убедиться.

Работая сейчас с замечательным фондом «Столица милосердия» хочу сказать спасибо всем, кто его поддерживает.

И, конечно, большое спасибо волонтерам наших горячих линий.

Ведь помимо материальной помощи в такие эмоционально сложные периоды важно, когда людям есть к кому обратиться, чтобы услышать слова поддержки, которая подчас дороже всякой помощи».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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