В Саратовской облдуме обсудили изменения в закон об эвакуации машин на штрафстоянки

10 Апр 2020 2020-04-10T15:49:12+03:00

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Сегодня в ходе заседания рабочей группы комитета Саратовской областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики были обсуждены изменения, которые планируется внести в региональный закон «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств на территории Саратовской области». Проект документа разработан по обращению Торгово-промышленной палаты области в связи с информацией о нарушениях при проведении этих процедур.

Речь шла о задержании транспортных средств, перевозящих грузы. Камнем преткновения является ситуация, когда грузовики двигаются с перегрузкой на ось. Контролируется это на стационарных и мобильных пунктах весового контроля. Если перегрузка выявлена, транспортное средство задерживается. Сделать это можно двумя способами. Первый — установка блокираторов на колеса. В таком случае у владельца груза (водителя) есть возможность исправить причину задержания (например, выгрузить часть груза). Второй способ — эвакуация транспортного средства на ближайшую специализированную охраняемую стоянку. Все связанные с этим процедуры (эвакуация, хранение и т. п.) — платные. При этом, по словам представителей ТПП, в случае эвакуации достаточно проблемно устранить причину задержания (ограниченный доступ к транспортному средству) и доказать это (специализированные стоянки не имеют оборудования для осуществления весового и габаритного контроля).

В целом обсуждение свелось к тому, что необходимо максимально уходить от эвакуации транспортных средств, обходясь блокировкой и устранением нарушения на месте. Однако каких-то конкретных механизмов, позволяющих сделать это, предложено не было. Проработка вопроса будет продолжена.

Пока же закон предполагается скорректировать. Помимо приоритетной установки на блокировку транспортного средства (без его эвакуации), планируется прописать обязанность владельца спецстоянки обеспечить круглосуточный доступ к транспортному средству для устранения причины задержания, а также возможность переместить транспортное средство к месту устранения нарушения, если сделать это в условиях спецстоянки невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU