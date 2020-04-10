В Саратове начали ходить семь маршрутов автобусов для дачников

10 Апр 2020 2020-04-10T14:31:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 апреля, начали ходить семь маршрутов автобусов для дачников.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, речь идет о маршруте №1 1 «улица Радищева – Кирпичный завод (2-я Гуселка)», №27 «Клиническая больница № 3 СГМУ – Кумысная поляна», № 28 «Стадион «Волга» - Кумысная поляна», № 34 «улица Радищева – Дачи «Займище», № 49 «Сокурский тракт – Сады (пос. Елшанка)», № 66 «улица Радищева – дачи «База УПТК», № 230 «Сокурский тракт – Сады «Латухино».

Уточнить расписание движения можно у водителей либо по телефону горячей линии МКУ «Транспортное управление» 28-69-48.

Граждан при поездках призывают соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами защиты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU