2020-04-10T14:31:42+03:00
Общество

В Саратове начали ходить семь маршрутов автобусов для дачников

Транспорт возобновил работу с сегодняшнего дня
Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 апреля, начали ходить семь маршрутов автобусов для дачников.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, речь идет о маршруте №1 1 «улица Радищева – Кирпичный завод (2-я Гуселка)», №27 «Клиническая больница № 3 СГМУ – Кумысная поляна», № 28 «Стадион «Волга» - Кумысная поляна», № 34 «улица Радищева – Дачи «Займище», № 49 «Сокурский тракт – Сады (пос. Елшанка)», № 66 «улица Радищева – дачи «База УПТК», № 230 «Сокурский тракт – Сады «Латухино».

Уточнить расписание движения можно у водителей либо по телефону горячей линии МКУ «Транспортное управление» 28-69-48.

Граждан при поездках призывают соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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