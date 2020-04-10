В Саратове начали ходить семь маршрутов автобусов для дачников
Сегодня, 10 апреля, начали ходить семь маршрутов автобусов для дачников.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, речь идет о маршруте №1 1 «улица Радищева – Кирпичный завод (2-я Гуселка)», №27 «Клиническая больница № 3 СГМУ – Кумысная поляна», № 28 «Стадион «Волга» - Кумысная поляна», № 34 «улица Радищева – Дачи «Займище», № 49 «Сокурский тракт – Сады (пос. Елшанка)», № 66 «улица Радищева – дачи «База УПТК», № 230 «Сокурский тракт – Сады «Латухино».
Уточнить расписание движения можно у водителей либо по телефону горячей линии МКУ «Транспортное управление» 28-69-48.
Граждан при поездках призывают соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами защиты.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU