Жена Павла Прилучного рассказала о домашнем насилии на самоизоляции
В этом году актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце заявили, что намерены жить отдельно и разводиться.
Три месяца пара жила врозь, а в перерыве в съемках Прилучный отправился с женой и детьми – 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией, в их загородный дом.
Подруга Агаты рассказала, что у той остались чувства к мужу, решение о разрыве было принято из-за поведения Павла. По ее мнению, слабая надежда на воссоединение есть.
Однако совместная самоизоляция закончилась конфликтом – актриса вела прямой эфир в Instagram, а муж отобрал у нее телефон и выбросил в окно.
В Instagram -аккаунте своей матери Агата рассказала, что Павел довел ее до слез, выгонял из дома, поднимал руку, остановить его было невозможно, поведение было неадекватным. Она намерена уехать в квартиру с детьми в квартиру, сегодня так и произошло.
С утра актер извинился перед женой.
Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU