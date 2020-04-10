Жена Павла Прилучного рассказала о домашнем насилии на самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T14:30:30+03:00

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В этом году актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце заявили, что намерены жить отдельно и разводиться.

Три месяца пара жила врозь, а в перерыве в съемках Прилучный отправился с женой и детьми – 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией, в их загородный дом.

Подруга Агаты рассказала, что у той остались чувства к мужу, решение о разрыве было принято из-за поведения Павла. По ее мнению, слабая надежда на воссоединение есть.

Однако совместная самоизоляция закончилась конфликтом – актриса вела прямой эфир в Instagram, а муж отобрал у нее телефон и выбросил в окно.

В Instagram -аккаунте своей матери Агата рассказала, что Павел довел ее до слез, выгонял из дома, поднимал руку, остановить его было невозможно, поведение было неадекватным. Она намерена уехать в квартиру с детьми в квартиру, сегодня так и произошло.

С утра актер извинился перед женой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772290" frameborder="0"></iframe> Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU