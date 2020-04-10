2020-04-10T14:30:30+03:00
Общество

Жена Павла Прилучного рассказала о домашнем насилии на самоизоляции

Муж поднял на нее руку
Дарья Вострикова
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Агата Муцениеце пожаловалась на неадекватность своего мужаАгата Муцениеце пожаловалась на неадекватность своего мужаФото: Личный архив
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В этом году актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце заявили, что намерены жить отдельно и разводиться.

Три месяца пара жила врозь, а в перерыве в съемках Прилучный отправился с женой и детьми – 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией, в их загородный дом.

Подруга Агаты рассказала, что у той остались чувства к мужу, решение о разрыве было принято из-за поведения Павла. По ее мнению, слабая надежда на воссоединение есть.

Однако совместная самоизоляция закончилась конфликтом – актриса вела прямой эфир в Instagram, а муж отобрал у нее телефон и выбросил в окно.

В Instagram -аккаунте своей матери Агата рассказала, что Павел довел ее до слез, выгонял из дома, поднимал руку, остановить его было невозможно, поведение было неадекватным. Она намерена уехать в квартиру с детьми в квартиру, сегодня так и произошло.

С утра актер извинился перед женой.

Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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