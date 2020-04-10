После публикации в «КП-Саратов» у вернувшихся из-за границы саратовцев взяли анализ на коронавирус

10 Апр 2020 2020-04-10T13:03:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В «Комсомольской правде- Саратов» 8 апреля появилась публикация о вернувшихся из-за границы в областной центр гражданах.

Анна Геращенко пожаловались, что они с мужем вернулись из Филиппин, но сдать тест на коронавирус не смогли, их игнорировали во всех инстанциях. На дом пришла только пожилая медик, которая сказала о диагнозе трахеит и посоветовала пить антибиотики и противовирусные без указания конкретики.

В этот же день советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов прокомментировал «КП-Саратов» эту информацию. Женщину взяли на контроль, с ней в ближайшее время должны были связаться медработники.

Вечером 8 апреля с Анной связались представители минздрава и пообещали на следующий день взять анализы. К женщине 9 апреля пришла медсестра и сделала это, о чем горожанка сообщила корреспонденту «КП-Саратов».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU