После публикации в «КП-Саратов» у вернувшихся из-за границы саратовцев взяли анализ на коронавирус
В «Комсомольской правде- Саратов» 8 апреля появилась публикация о вернувшихся из-за границы в областной центр гражданах.
Анна Геращенко пожаловались, что они с мужем вернулись из Филиппин, но сдать тест на коронавирус не смогли, их игнорировали во всех инстанциях. На дом пришла только пожилая медик, которая сказала о диагнозе трахеит и посоветовала пить антибиотики и противовирусные без указания конкретики.
В этот же день советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов прокомментировал «КП-Саратов» эту информацию. Женщину взяли на контроль, с ней в ближайшее время должны были связаться медработники.
Вечером 8 апреля с Анной связались представители минздрава и пообещали на следующий день взять анализы. К женщине 9 апреля пришла медсестра и сделала это, о чем горожанка сообщила корреспонденту «КП-Саратов».
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ИСТОЧНИК KP.RU