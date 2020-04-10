Замглавы саратовского Роспотребнадзора рассказала о похоронах людей с коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T12:52:51+03:00

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Сегодня, 10 апреля, на брифинге Минздрава Саратовской области замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева поделилась информацией о похоронах людей с коронавирусом.

- По захоронению людей с COVID-19 есть указания, все рекомендации направлены в правительство и организации, занимающиеся захоронением, — сказала Матвеева, но при этом не назвала сами рекомендации.

По поводу ограничений для тех, кто прибыл в Саратовскую область из других регионов, замглавы ведомства отметила, что у нас ситуация спокойнее, чем там, где приняли решение об изоляции приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в области не вводят подобных ограничений.

Также Матвеева рассказала, что ряд организаций заявились на сбор анализов на коронавирус и отправку их в другие регионы. Пока что только идет работа, чтобы приступить к этому: оцениваются документы. После будет принято решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU