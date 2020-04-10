Транспорт на конечной остановке ТЦ «Мой новый» в Саратове защищен от коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T14:31:09+03:00

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Сегодня, 10 апреля, представители комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации «Транспортное управление», ОПы и депутат гордумы Евгений Чернов проверили дезинфекцию транспорта на конечной остановке ТЦ «Мой новый».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, водители ездят в масках и перчатках, в салонах висят памятки по профилактике новой инфекции.

Если выявляются нарушения предписаний Роспотребнадзора, с виновными проводят профилактические беседы. После каждого круга на конечных остановках водители дезинфицируют поручни транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU