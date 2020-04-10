В саратовские аптеки в понедельник поступит парацетамол

10 Апр 2020 2020-04-10T12:36:48+03:00

Не нужно его скупать для лечения коронавируса

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Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов прокомментировал на сегодняшнем брифинге нехватку парацетамола в аптеках.

Он ответил, что ситуация схожа с недостатком других лекарств. Препарат рекомендован для лечения как противовоспалительный и местные жители закупили его впрок, хотя их просили так не делать. Поэтому запасы в аптеках закончились.

Чиновник признался, что не может ответить, почему люди так себя ведут.

Он добавил, что госучреждение «Аптечный склад» провел работу и 10 тыс. упаковок этого лекарства поступят в продажу в понедельник. Но скупать его для лечения коронавирусом на дому не стоит. Потом препарат пойдет на помойку из-за истечения срока годности.

Станислав Шувалов рассказал, что два из трех препаратов, которым лечат коронавирус, противомалярийные.

Напомним, вчера председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин потребовал наказать виновника отсутствия парацетамола в аптеках.

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ИСТОЧНИК KP.RU