2020-04-10T14:38:21+03:00
Общество

Панков: Студенты не будут платить за общежития в период, когда не проживают в них

Екатерина Семенова
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Студентам, не проживающим в общежитиях во время пандемии, не придется оплачивать проживание за этот период. Об этом рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков.

- В период пандемии учебный процесс в вузах нашей области проходит дистанционно. Студенты самостоятельно приняли решение, где им удобней заниматься: остаться или уехать домой. Но было бы справедливо, чтобы те, кто временно выехал, не оплачивали проживание в общежитиях. Ребята не должны отдавать деньги за услугу, которой не пользуются, тем более, что для них это существенные расходы.

Эта инициатива «Единой России» поможет поддержать наше студенчество в непростое время. С ней согласилось Минобрнауки РФ, рекомендовав руководству вузов временно снизить или отменить плату за студенческие общежития на фоне ситуации с коронавирусом.

Насколько знаю, наши вузы приняли решение о полной отмене оплаты для студентов на период, когда они не проживают в общежитиях. Об этом уже сообщили СГУ имени Н. Г. Чернышевского, СГЮА и ПИУ имени П. А. Столыпина. Поступает аналогичная информация из других высших учебных заведений. Думаю, на будущей неделе меры будут приняты всеми вузами, и студентов освободят от неоправданных расходов.

«Единая Россия» в сложной эпидемиологической ситуации старается оказать помощь тем, кому она особенно нужна: старшему поколению, трудовым коллективам, а также нашей молодежи, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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