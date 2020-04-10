Панков: Студенты не будут платить за общежития в период, когда не проживают в них
Студентам, не проживающим в общежитиях во время пандемии, не придется оплачивать проживание за этот период. Об этом рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков.
- В период пандемии учебный процесс в вузах нашей области проходит дистанционно. Студенты самостоятельно приняли решение, где им удобней заниматься: остаться или уехать домой. Но было бы справедливо, чтобы те, кто временно выехал, не оплачивали проживание в общежитиях. Ребята не должны отдавать деньги за услугу, которой не пользуются, тем более, что для них это существенные расходы.
Эта инициатива «Единой России» поможет поддержать наше студенчество в непростое время. С ней согласилось Минобрнауки РФ, рекомендовав руководству вузов временно снизить или отменить плату за студенческие общежития на фоне ситуации с коронавирусом.
Насколько знаю, наши вузы приняли решение о полной отмене оплаты для студентов на период, когда они не проживают в общежитиях. Об этом уже сообщили СГУ имени Н. Г. Чернышевского, СГЮА и ПИУ имени П. А. Столыпина. Поступает аналогичная информация из других высших учебных заведений. Думаю, на будущей неделе меры будут приняты всеми вузами, и студентов освободят от неоправданных расходов.
«Единая Россия» в сложной эпидемиологической ситуации старается оказать помощь тем, кому она особенно нужна: старшему поколению, трудовым коллективам, а также нашей молодежи, — отметил Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU