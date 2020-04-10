Коронавирус в Саратовской области: как школьники будут сдавать экзамены

10 Апр 2020 2020-04-10T14:36:21+03:00

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На сегодняшнем брифинге в минздраве региона первый замминистра здравоохранения Саратовской области Ирина Чинаева рассказала об обучении и экзаменах у местных школьников.

Сейчас ребята получают знания онлайн.

- Согласно принятым Минпросвещения РФ решениям, для девятиклассников будет только два экзамена. Пока документов по изменению процедуры аттестации не поступало. Для приема в профильные десятые классы будут смотреть итоговые оценки детей по профильным предметам, награды за олимпиады. Они будут сформированы. По ЕГЭ изменений быть не может, поскольку этот экзамен является еще и вступительным в вуз. Если необходимо, будут корректироваться сроки, но форма и порядок — как всегда, — уточнила чиновница.

Она отметила, что все муниципалитеты завершили первый этап выдачи продуктовых наборов. И это компенсационная поддержка, которая не должна покрывать полностью расходы на питание ребенка.

Детсады посещают 500 человек, дежурных групп в них достаточно для приема всех ребят, с которыми не могут остаться родители.

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ИСТОЧНИК KP.RU