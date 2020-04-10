2020-04-10T12:24:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратове начали выпускать медицинские маски и костюмы

Две компании получили регистрационные удостоверения
Екатерина Семенова
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..Фото: Олег УКЛАДОВ
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В четверг, 9 апреля, два предприятия Саратовской области получили регистрационные удостоверения на медицинские изделия.

ООО «Пирро Групп» получило удостоверение на трехслойную медицинскую маску из нетканого материала. Производственные мощности позволяют выпускать порядка 25 тыс. изделий в сутки. До настоящего времени компания выпускала защитные маски по добровольному сертификату соответствия. Уже произведено и реализовано порядка 200 тыс. изделий.

ООО «Балтекс» получило регистрационное удостоверение на защитный медицинский костюм из полиэфирной ткани. Изделия из этого материала можно стирать, дезинфицировать и использовать повторно. Выпущены опытные образцы, предприятие готовится к переходу на серийное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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