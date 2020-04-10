В Саратове начали выпускать медицинские маски и костюмы

10 Апр 2020 2020-04-10T12:24:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 9 апреля, два предприятия Саратовской области получили регистрационные удостоверения на медицинские изделия.

ООО «Пирро Групп» получило удостоверение на трехслойную медицинскую маску из нетканого материала. Производственные мощности позволяют выпускать порядка 25 тыс. изделий в сутки. До настоящего времени компания выпускала защитные маски по добровольному сертификату соответствия. Уже произведено и реализовано порядка 200 тыс. изделий.

ООО «Балтекс» получило регистрационное удостоверение на защитный медицинский костюм из полиэфирной ткани. Изделия из этого материала можно стирать, дезинфицировать и использовать повторно. Выпущены опытные образцы, предприятие готовится к переходу на серийное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU