2020-04-10T12:26:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасха 2020 в Саратове во время самоизоляции: Лонгин выступил с обращением к жителям

Храмы работать будут, но митрополит просит не ездить на кладбища
Ольга Симонова
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Митрополит Саратовский и Вольский ЛонгинМитрополит Саратовский и Вольский ЛонгинФото: Александр Уриевский
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Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин в преддверии Пасхи 2020 обратился к прихожанам Саратовской митрополии.

- Сегодня завершился Великий пост, в наших храмах прозвучали слова: «душеполезную совершивше Четыредесятницу…». Скоро Вход Господень в Иерусалим, называемый еще Вербным воскресеньем, затем — Страстная седмица и Пасха.

В связи с эпидемией коронавируса мы все живем в условиях ограничений, введенных властями, что затруднило для многих посещение храмов.

И в грядущие святые дни многие из вас будут вынуждены остаться дома. В первую очередь, это касается тех, кто находится в так называемой группе риска, и тех, кто ощущает недомогание. Я призываю вас, дорогие братья и сестры, ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих. Давайте спокойно и терпеливо перенесем эти временные лишения ради наших ближних, — сказал митрополит.

Он заявил также, что все храмы будут открыты и все положенные богослужения будут совершаться. Однако на себя стоит надеть защитную маску и соблюдать дистанцию с другими прихожанами. Тех, кто не сможет приобрести маски, постараются ими снабдить, сообщил владыка.

Митрополит попросил саратовцев не посещать кладбища в пасхальные дни. Лонгин отметил, что дней особых поминовений усопших в году несколько и следующее приходится на 6 июня. Он понадеялся, что к этому времени ситуация с коронавирусом нормализуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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