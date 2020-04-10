В Саратовской области на выходных ожидается похолодание

10 Апр 2020 2020-04-10T11:51:09+03:00

В северных районах будет даже метель

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Неделя в Саратовской области выдалась теплой, однако на выходных погода изменится.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, в субботу днем в Правобережных районах области и прилегающих к Волге ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. По западу и северо-западу региона пройдут сильные дожди с мокрым снегом.

Ветер будет дуть с юго-востока с переходом на северный и северо-восточный, его порывы достигнут 6-11 м/с, в отдельных районах области — 15-20 м/с.

Температура ближайшей ночью опустится до +3…+8 градусов, на юго-востоке региона до нуля.

Завтра днем будет +11…+16 градусов, по западу области +4…+9 градусов.

В воскресенье ожидаются временами осадки, преимущественно мокрый снег и сильный северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с, местами до 24 м/с. На севере и северо-востоке области будет метель.

Столбик термометра ночью опустится до -1...+4 градусов, днем поднимется до +2…+7 градусов.

Ночь на понедельник будет холодной, в пределах -1…-6 градусов, с мокрым снегом на северо-востоке области, осадки продолжатся и днем. В понедельник будет +8…+13 градусов.

В Саратове этой ночью ожидается +5…+7 градусов тепла, завтра днем, в субботу, +13…+15 градусов, во второй половине дня будет дождь, сильный южный ветер с порывами до 15-18 м/с. В ночь на воскресенье температура будет 0…+2 градуса, днем максимальная температура составит +6…+8 градусов тепла, местами небольшой снег, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, в порывах до 15-10 м/с. В ночь на понедельник термометр покажет значения в району нуля градусов, а днем уже будет +9…+11 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU