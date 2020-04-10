Коронавирус в Саратовской области: Всех приезжих из-за рубежа будут держать на карантине в селе Шумейка

10 Апр 2020 2020-04-10T11:33:09+03:00

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Для предупреждения распространения среди населения Саратовской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) правительство Саратовской области подготовило постановление о начале работы обсерватора в Саратовской области и определило объемы финансирования.

Обсерватор находится в ГАУ СО «Социально-оздоровительный центр «Ударник», корпуса 5, 6, в селе Шумейка Энгельсского района. Это пункт временного размещения лиц, вернувшихся на территорию Российской Федерации из зарубежных поездок, или контактных с ними лиц, не имеющих возможности на изоляцию в домашних условиях

Уполномоченным органом по организации работы обсерватора назначено министерство социального развития области. Расходы на содержание там людей будут идти из расчета не более 550 рублей в сутки на человека, из них питание не более 250 рублей в сутки на человека.

Министерство здравоохранения области отвечает за и доставку туда приезжих, из расчета не более 2380 рублей за вызов. Минздрав также оказывает им медицинскую помощь из расчета не более 4400 рублей в сутки на человека, в том числе непрерывное медицинское наблюдение. Минздрав же отвечает за мероприятия по дезинфекционной обработке помещений, выделенных под обсерватор. Такую обработку проводить обязаны не реже одного раза в 14 дней, из расчета не более 38500 рублей за одну обработку одного корпуса.

Общее количество мест для размещения, согласно постановлению – 21.

Финансирование на все это предусмотрено за счет резервного фонда Правительства Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU