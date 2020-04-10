Сотрудники Регоператора перечислят однодневный заработок в фонд поддержки строительства нового инфекционного центра

10 Апр 2020 2020-04-10T11:07:57+03:00

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Сотрудники Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами приняли совместное решение о перечислении однодневного заработка в фонд поддержки строительства нового инфекционного центра в Саратове.

По мнению сотрудников, сделать вклад в строительство нового медицинского учреждения, особенно в текущей ситуации, когда заболеваемость коронавирусом пока не снижается, может сделать каждый саратовец.

- Я полностью поддерживаю инициативу своих сотрудников и горд тем, что у нас работают неравнодушные люди, способные протянуть руку помощи в трудное для всех время. В Саратове всегда была сильная медицина и высокопрофессиональные специалисты. Новый инфекционный центр даст им возможность оказать пациентам высококачественную медицинскую помощь, — прокомментировал директор Регоператора Михаил Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU