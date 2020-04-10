Нерабочий месяц в Саратовской области: внесены изменения в список имеющих право работать предприятий

10 Апр 2020 2020-04-10T11:25:17+03:00

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Приняты очередные изменения в постановление правительства Саратовской области №208-П, которым регламентируются ограничительные меры.

В приложение №3, которое определяет предприятия, имеющие право продолжать деятельность на период нерабочих дней, внесены дополнения.

Согласно постановлению №257-П от 9 апреля, в список разрешенных организаций вошли:

- госучреждения лесного хозяйства, которые обеспечивают охрану лесов, их высадку, а также пожарный надзор,

- госучреждения по управлению особо охраняемыми природными территориями,

- Фонд капитального ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU