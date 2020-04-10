Жительницам Ровенского района грозит штраф за фейк о коронавирусе
Двое жительниц Ровенского района ответят за распространение фейка о профилактических мерах, вызванных сложной эпидемиологической обстановкой.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, одна из них написала информацию в мессенджере, вторая в соцсети «ВКонтакте».
Этим гражданки создали угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, на них составлены протоколы, материалы переданы мировому судье участка из Ровенского района.
Им грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU