Жительницам Ровенского района грозит штраф за фейк о коронавирусе

10 Апр 2020 2020-04-10T10:51:12+03:00

Они распространяли информацию в мессенджере и соцсетях

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Двое жительниц Ровенского района ответят за распространение фейка о профилактических мерах, вызванных сложной эпидемиологической обстановкой.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, одна из них написала информацию в мессенджере, вторая в соцсети «ВКонтакте».

Этим гражданки создали угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, на них составлены протоколы, материалы переданы мировому судье участка из Ровенского района.

Им грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU