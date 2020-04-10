В Саратове 8,5 тыс. человек ждут новые квартиры по программе переселения

10 Апр 2020 2020-04-10T10:42:06+03:00

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Сегодня, 9 апреля, глава Саратова Михаил Исаев опубликовал в своем профиле соцсети Instagram пост о высоком проценте аварийных домов и жилого фонда, которые находятся в ветхом состоянии.

- Это подтверждается тем, что до 2012 года в областном центре насчитывалось порядка 300 аварийных домов, с 2012 по 2017 годы признано таковыми 374, а с 2017 по настоящее время — уже к ним прибавилось 298 домов. Таким образом в Саратове официально считаются аварийными 945 домов, а скольким жилым зданиям ещё необходимо пройти через эту процедуру — думаю, цифра не сильно меньше, — написал мэр.

Он уточнил, что 8,5 тыс. саратовцев ждут новые квартиры по действующей программе переселения, в пользу горожан вынесено более 270 решений судов, обязывающих муниципалитет предоставить им жилье.

Мэр сказал, что сейчас предпринимаются все усилия для оперативного выявления и признания домов аварийными, а также для того, чтобы горожане получили жилье.

Он отметил, что ранее эта проблема откровенно замалчивалась. И выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину за призыв к решению проблемы и за содействие в этом вопросе.

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ИСТОЧНИК KP.RU