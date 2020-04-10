2020-04-10T10:42:06+03:00
Общество

В Саратове 8,5 тыс. человек ждут новые квартиры по программе переселения

Мэр поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина за помощь в решении проблемы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 апреля, глава Саратова Михаил Исаев опубликовал в своем профиле соцсети Instagram пост о высоком проценте аварийных домов и жилого фонда, которые находятся в ветхом состоянии.

- Это подтверждается тем, что до 2012 года в областном центре насчитывалось порядка 300 аварийных домов, с 2012 по 2017 годы признано таковыми 374, а с 2017 по настоящее время — уже к ним прибавилось 298 домов. Таким образом в Саратове официально считаются аварийными 945 домов, а скольким жилым зданиям ещё необходимо пройти через эту процедуру — думаю, цифра не сильно меньше, — написал мэр.

Он уточнил, что 8,5 тыс. саратовцев ждут новые квартиры по действующей программе переселения, в пользу горожан вынесено более 270 решений судов, обязывающих муниципалитет предоставить им жилье.

Мэр сказал, что сейчас предпринимаются все усилия для оперативного выявления и признания домов аварийными, а также для того, чтобы горожане получили жилье.

Он отметил, что ранее эта проблема откровенно замалчивалась. И выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину за призыв к решению проблемы и за содействие в этом вопросе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове начали выпускать медицинские маски и костюмы
Пасха в Саратове во время самоизоляции: Лонгин выступил с обращением к жителям
Коронавирус в Саратове, новые данные о зараженных: заразился ребенок
В Саратовской области на выходных ожидается похолодание
Коронавирус в Саратовской области: Всех приезжих из-за рубежа будут держать на карантине в селе Шумейка
Сотрудники Регоператора перечислят однодневный заработок в фонд поддержки строительства нового инфекционного центра
Нерабочий месяц в Саратовской области: внесены изменения в список имеющих право работать предприятий
Жительницам Ровенского района грозит штраф за фейк о коронавирусе
В Саратове 8,5 тыс. человек ждут новые квартиры по программе переселения
Саратовцы получат компенсации от Фонда защиты обманутых дольщиков
Коронавирус в Саратове, новости на 10 апреля: федеральный оперштаб подтвердил четырех зараженных в Саратовской области
Житель Саратовской области столкнул с балкона приятельницу
Саратовец купил алкоголь на 14 тыс. рублей с чужой карты
Региональный оператор фиксирует рост пользователей online-сервисов
Припаркованная на Лунной Lada не дает начать ремонтные работы на водоводе
Для абонентов КВС доступны пункты приема платежей и онлайн-сервисы
Самоизоляция в Саратове: работают 15 дежурных групп в детсадах
Валерий Радаев перечислил на строительство инфекционного центра в Саратове свою зарплату
В Саратове парень обокрал ВАЗ на 33,8 тыс. рублей
Сегодня день рождения отмечают Ольга Алимова и Алексей Комаров
Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink
В Саратове посадят 120 тыс. цветов
Первый приют для бездомных собак в Саратове появится к 1 июля
В Пугачеве мужчина жил с женщиной и занимался сексом с ее малолетней дочерью
В Саратове рецидивист отобрал у мужчины 85 тыс. рублей
В Саратове столкнулись Kia Spectra и Renault Logan: пострадала пенсионерка
В пятницу в Саратовской области потеплеет до 20 градусов
Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 10 апреля 2020 года: четыре новых случая
Московский поставщик заявил, что не может отправить в Саратов оплаченное оборудование для лабораторий по коронавирусу