Саратовцы получат компенсации от Фонда защиты обманутых дольщиков

10 Апр 2020 2020-04-10T12:03:29+03:00

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Фонд защиты обманутых дольщиков выплатит компенсацию почти 900 гражданам. Среди них более 60 жителей Саратова.

Такое решение принял наблюдательный совет Фонда под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Всего на эти цели будет направлено порядка 2,6 млрд рублей.

- Дом в Самарской области будем достраивать, а дольщикам домов в Подмосковье, во Владикавказе, в Саратове и Миассе будут выплачены денежные компенсации, — заявил он.

В Саратове речь идет об участниках долевого строительства ООО «Капиталстрой».

ИСТОЧНИК KP.RU