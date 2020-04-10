Саратовцы получат компенсации от Фонда защиты обманутых дольщиков
Речь идет о 60 участниках долевого строительства
Изменить размер текста:
Фонд защиты обманутых дольщиков выплатит компенсацию почти 900 гражданам. Среди них более 60 жителей Саратова.
Такое решение принял наблюдательный совет Фонда под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Всего на эти цели будет направлено порядка 2,6 млрд рублей.
- Дом в Самарской области будем достраивать, а дольщикам домов в Подмосковье, во Владикавказе, в Саратове и Миассе будут выплачены денежные компенсации, — заявил он.
В Саратове речь идет об участниках долевого строительства ООО «Капиталстрой».
ИСТОЧНИК KP.RU